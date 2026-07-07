В УГНТУ будут готовить инженеров новой формации

— В основе модуля когнитивная гибкость (как мыслить нестандартно), коммуникация (как говорить так, чтобы тебя поняли) и, что самое важное, личностные качества. Мы учим рефлексии, постановке целей и даже эмпатии. Потому что реальный проект — это всегда конфликт знаний и интересов. Если студент не научится слышать других и брать ответственность за междисциплинарный продукт, он никогда не станет лидером в инженерии. Курс построен так, чтобы ребята освоили элементы настоящего исследования: от визуализации абстрактной мысли до защиты гипотезы. При этом мы сознательно ставим студентов в условия, где нет единственного ответа. Это тренирует предпринимательскую жилку, умение действовать, даже когда риски очевидны, — рассказывает доцент кафедры «Технологические машины и оборудование», руководителя модуля «индивидуальный междисциплинарный курс» Виктория Гафарова.