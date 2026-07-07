В УГНТУ будут готовить инженеров новой формации

С 1 сентября 2026 года студенты двух факультетов Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) будут учиться по-новому. Вуз поставил задачу — готовить не просто высококвалифицированных инженеров, а специалистов, способных генерировать инновации и решать актуальные технологические задачи. Проект реализован в рамках программы «Приоритет 2030» национального проекта «Молодежь и дети».
Участниками проекта станут первокурсники четырех направлений: «Нефтегазовые техника и технологии», «Нефтегазовое дело», «Технологические машины и оборудование» и «Машиностроение».
— Мы пересмотрели ядерную программу первых двух лет обучения. Теперь это не просто фундаментальная база, а пространство для реальных инженерных проектов. С первого семестра студенты погружаются в проектно-исследовательскую среду, работают в междисциплинарной команде. Школьный уровень по математике, физике и химии у всех разный, поэтому запускаем адаптационный модуль с набором курсов, которые при необходимости помогут ребятам «добрать» знания и включиться в работу на равных. Наша сверхзадача — к концу второго года превратить учебные кейсы в стартап-идеи. Практика, исследования и проектная деятельность в новой ядерной программе — это не дополнение к лекциям, а стержень всего образовательного процесса, теория становится инструментом, работающий на конкретный результат, прототип устройства или бизнес-модель технологического решения, — рассказал ректор УГНТУ Олег Баулин.
Фото: Пресс-служба УГНТУ.
Программа обучения состоит из пяти ключевых блоков, которые активно взаимодействуют в рамках комплексных междисциплинарных проектов. Так, в социогуманитарном блоке, кроме стандартного набора предметов и специализированных курсов, предусмотрены книжный и дискуссионный клубы, а также художественно-творческая мастерская и академия бизнеса. В естественно-научном блоке студенты углубленно изучают математику, физику и химию, а также проводят научные эксперименты на пересечении этих дисциплин. Цифровой блок ориентирован на освоение программирования, компьютерной графики и моделирования. Предпрофессиональный инженерный блок направлен на приобретение базовых инженерных навыков. По словам руководителя этого блока, доцента кафедры «Транспорт и хранение нефти и газа» Александра Колчина, инженерный модуль позволяет применять фундаментальные знания к реальным базовым инженерным задачам. «Принцип “знание через деятельность” в нашем модуле реализуется через обязательное выполнение студентами практико-ориентированных междисциплинарных задач — от лабораторных работ на стыке дисциплин до инженерных проектов», — отметил Александр Колчин.
Фото: Пресс-служба УГНТУ.
Пятый модуль — индивидуальный междисциплинарный — объединяет все четыре блока и реализуется на протяжении всего обучения в рамках ядерной части программы. Курс проектируется и реализуется междисциплинарной командой преподавателей разных кафедр и научных школ.
— В основе модуля когнитивная гибкость (как мыслить нестандартно), коммуникация (как говорить так, чтобы тебя поняли) и, что самое важное, личностные качества. Мы учим рефлексии, постановке целей и даже эмпатии. Потому что реальный проект — это всегда конфликт знаний и интересов. Если студент не научится слышать других и брать ответственность за междисциплинарный продукт, он никогда не станет лидером в инженерии. Курс построен так, чтобы ребята освоили элементы настоящего исследования: от визуализации абстрактной мысли до защиты гипотезы. При этом мы сознательно ставим студентов в условия, где нет единственного ответа. Это тренирует предпринимательскую жилку, умение действовать, даже когда риски очевидны, — рассказывает доцент кафедры «Технологические машины и оборудование», руководителя модуля «индивидуальный междисциплинарный курс» Виктория Гафарова.
Фото: Пресс-служба УГНТУ.
По итогам освоения каждого модуля студенту будет присваиваться микроквалификация. Например, «Цифровой инженер: стартовый уровень», «Инженерное проектирование: базовый уровень» и т.д. А это уже документальное подтверждение освоения ключевых навыков программирования и проектирования в цифровой среде. Такой сертификат станет важным дополнением к личному портфолио выпускников. По завершении всей программы в дополнение к основному диплому о высшем образовании студенты получат диплом специалиста опережающих технологий.