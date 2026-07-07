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Чат-бот для помощи мигрантам создали в Якутии

В Якутии заработал новый цифровой сервис для иностранных граждан.

В Якутии заработал новый цифровой сервис для иностранных граждан. Он помогает мигрантам быстрее освоиться и решать насущные вопросы, сообщает «КП — Якутия».

Чат-бот обеспечивает быстрый доступ к информации о трудоустройстве и получении госуслуг, а также помогает разбираться в миграционных процедурах. У бота также есть функция автоматического перевода на основные языки, что позволяет им пользоваться людям с разным уровнем владения русским.

Сервис создан на базе официального сайта «Центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан».

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