Чат-бот для помощи мигрантам создали в Якутии

В Якутии заработал новый цифровой сервис для иностранных граждан. Он помогает мигрантам быстрее освоиться и решать насущные вопросы, сообщает «КП — Якутия».
Чат-бот обеспечивает быстрый доступ к информации о трудоустройстве и получении госуслуг, а также помогает разбираться в миграционных процедурах. У бота также есть функция автоматического перевода на основные языки, что позволяет им пользоваться людям с разным уровнем владения русским.
Сервис создан на базе официального сайта «Центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан».
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