Чат-бот для помощи мигрантам создали в Якутии

Чат-бот обеспечивает быстрый доступ к информации о трудоустройстве и получении госуслуг, а также помогает разбираться в миграционных процедурах. У бота также есть функция автоматического перевода на основные языки, что позволяет им пользоваться людям с разным уровнем владения русским.