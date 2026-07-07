Новый коттеджный поселок построят в Дзержинске по КРТ

В Дзержинске появится новый коттеджный поселок. Работы пройдут по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект реализуется при участии ДОМ.РФ.
На территории 5,91 га на Речном шоссе построят новый коттеджный поселок. Участок находится примерно в 7,2 км от Дзержинска и в 37 км от Нижнего Новгорода. Застройщиком станет нижегородская компания «Зеленый берег».
В рамках проекта будут возведены жилые дома и объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Начальная стоимость права на заключение договора составила 5,46 млн рублей. Подрядная организация закончит работы в течение шести лет после подписания соглашения о КРТ.
Региональный штаб по вопросам реализации градостроительной политики определит параметры будущего поселка и необходимые объекты инфраструктуры.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Лыскове по программе КРТ построят коттеджный поселок на площади 9 тысяч квадратных метров.