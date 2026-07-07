Новый коттеджный поселок построят в Дзержинске по КРТ

В рамках проекта будут возведены жилые дома и объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Начальная стоимость права на заключение договора составила 5,46 млн рублей. Подрядная организация закончит работы в течение шести лет после подписания соглашения о КРТ.