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Умер участник ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич

Ему был 81 год.

Источник: Вероника Зорина/ТАСС

МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Один из основателей и участник вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич умер в Белоруссии в возрасте 81 года. Об этом сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня».

Причины смерти музыканта не указываются. Прощание с ним пройдет 9 июля.

Заслуженный артист Белорусской ССР (1979) Владислав Мисевич с 1968 по 1992 год и в 1998 году был участником ВИА «Песняры», с 1998 по 2021 год — участником ВИА «Белорусские песняры».

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