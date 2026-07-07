Умер участник ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич

МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Один из основателей и участник вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич умер в Белоруссии в возрасте 81 года. Об этом сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня».
Причины смерти музыканта не указываются. Прощание с ним пройдет 9 июля.
Заслуженный артист Белорусской ССР (1979) Владислав Мисевич с 1968 по 1992 год и в 1998 году был участником ВИА «Песняры», с 1998 по 2021 год — участником ВИА «Белорусские песняры».
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