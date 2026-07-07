На Кубани появились очереди на установку газового оборудования на авто

В компании «Италгаз» (станция на ул. Пригородной в Краснодаре) сообщили, что принимают заявки на установку газового оборудования как на метане, так и на пропане, только на октябрь. На станции этого же установщика на ул. Селезнева в кубанской столице ответили, что сейчас пытаются привести огромное количество заявок в порядок, а для желающих по возможности побыстрее поставить оборудование, «если появится свободное “окошко”», уже формируется отдельная очередь.