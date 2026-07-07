Минздрав готовит перечень БАД с доказанным положительным эффектом

С сентября прошлого года врачи получили право официально назначать пациентам биологически активные добавки в качестве дополнения к основному лечению. Эти назначения должны быть зафиксированы в медицинской карте пациента. Тогда же в Минздраве заявили, что в будущем будет сформирован список добавок, подтвердивших свою пользу для здоровья.