Минздрав готовит перечень БАД с доказанным положительным эффектом

В России планируется создание официального перечня биологически активных добавок (БАД), прошедших проверку и доказавших свою эффективность. Это следует из проекта постановления, разработанного федеральным Минздравом, сообщает «Российская газета».
С сентября прошлого года врачи получили право официально назначать пациентам биологически активные добавки в качестве дополнения к основному лечению. Эти назначения должны быть зафиксированы в медицинской карте пациента. Тогда же в Минздраве заявили, что в будущем будет сформирован список добавок, подтвердивших свою пользу для здоровья.
Правительство уже утвердило стандарты качества и безопасности для БАД. Новый документ устанавливает критерии для включения добавок в официальный перечень и особенности их использования. Важно, что для каждой добавки будут определены показания, при которых её назначение будет оправдано для конкретного пациента.
Формирование перечня будет осуществляться межведомственной комиссией, в которую войдут представители Минздрава, Роспотребнадзора, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС и Росздравнадзора. Производители могут добровольно подать заявку на включение своих продуктов в этот перечень.
Новое регулирование не ограничивает производство и продажу биологически активных добавок, а направлено на создание списка препаратов, подтвердивших свою эффективность и безопасность. Биологически активные добавки не являются лекарственными средствами и не могут заменить их. Лечение всегда должно назначаться врачом.