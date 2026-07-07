В Красноярске пресекли незаконный вывоз советских государственных наград

В международном аэропорту Красноярск таможенники пресекли попытку незаконного вывоза четырех советских государственных наград. Предметы фалеристики обнаружили в багаже 57-летнего мужчины с помощью рентген-установки.
В Сибирском таможенном управлении сообщили, что награды могли улететь в Китай. Иностранца остановили на «зеленом» коридоре.
— В его дорожной сумке среди находились орден Отечественной войны I степени, юбилейные медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и другие награды, — добавили в ведомстве.
Пассажир рассказал таможенникам, что купил госнаграды на одном из рынков. Медали вез в подарок другу.
На мужчину завели два дела об административных правонарушениях. Предметы изъяли по решению суда.
Тем временем в Бийске, как пишет «Бийский рабочий», в рамках Всероссийского фестиваля монументального искусства «Смена» на фасаде девятиэтажного дома появился масштабный мурал в «кирпичном стиле».