Медведь устроил ужин в Керженском заповеднике

Медведь во время трапезы попал в объектив фотоловушки в Керженском заповеднике. Необычные кадры сняли вечером 18 июня и поделились ими в социальных сетях.
Фотоловушка запечатлела медведя, который устроился прямо на лесной дороге, чтобы спокойно доесть добытого ранее лося.
Как рассказали сотрудники заповедника, для косолапого этот вечер выдался особенно удачным. К этому времени в лесу заметно уменьшилось количество комаров и мошек, дневная жара спала с +26 до +16 градусов, а брачный период у медведей уже завершился.
«Наконец-то можно спокойно посидеть на лесной дороге и доесть добытого накануне лося», — с юмором прокомментировали видео сотрудники Керженского заповедника.
Специалисты отмечают, что бурые медведи являются всеядными животными. Хотя основу их рациона составляют ягоды, орехи, коренья и насекомые, они также могут охотиться на крупных животных или питаться найденной добычей, возвращаясь к ней в течение нескольких дней.
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