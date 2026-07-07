Во время топливного ажиотажа часть калининградских автобусов стала «танкерами» для своего парка

Предприятия вынуждены искать временные схемы, потому что привычная логистика заправки нарушилась. Обычно у большинства перевозчиков есть свои топливные ёмкости в автопарках. Сейчас же автобусы часто приходится отправлять на обычные АЗС, где они встают в очередь вместе с легковыми машинами.