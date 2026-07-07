В Таганроге заключили контракт на ремонт дорог за 26,9 млн рублей

По словам госпожи Камбуловой, 3 июля был заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог и устранение деформаций покрытия на сумму 26,9 млн руб. С 9 июля дорожные работы развернутся на улице Ломоносова — от улицы Богдана Хмельницкого, в районе Северной площади, а также на 10-м переулке улицы Розы Люксембург.