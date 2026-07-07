Умер один из основателей легендарного ВИА «Песняры» Владислав Мисевич

Способности и любовь к музыке у Владислава Мисевича были с детства, он занимался в музыкальных кружках и окончил музыкальную школу по классу фортепьяно. Мисевич был участником оркестра Суворовского училища в Оренбурге, затем — оркестра Оренбургского высшего летного военного училища, где играл на кларнете и саксофоне.