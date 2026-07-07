Умер один из основателей легендарного ВИА «Песняры» Владислав Мисевич

«Заслуженный артист Беларуси Владислав Мисевич умер скоропостижно в возрасте 81 года», — сказал Терехов.
По предварительной информации, гражданская панихида и похороны легендарного музыканта назначены на 9 июля.
Владислав Людвигович Мисевич родился 8 мая 1945 года в российском Оренбурге. В конце 60-х годов прошлого века он встретился в Минске с Владимиром Мулявиным. Позже они создали легендарные «Песняры».
Способности и любовь к музыке у Владислава Мисевича были с детства, он занимался в музыкальных кружках и окончил музыкальную школу по классу фортепьяно. Мисевич был участником оркестра Суворовского училища в Оренбурге, затем — оркестра Оренбургского высшего летного военного училища, где играл на кларнете и саксофоне.
Срочную службу будущего «песняра» отправили проходить в БССР, где он служил в образцово-показательном оркестре Белорусского военного округа.
С Мулявиным артист познакомился в минском Доме офицеров, с тех пор и до самой смерти Мулявина они не расставались. Двух легендарных «песняров» связывало не только творчество, но и дружба.
После распада ВИА «Песняры» Мисевич продолжал много работать — писал музыку, снимался в фильмах.