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Нижегородцы спокойно отнеслись к отмене налички в общественном транспорте

После отмены наличной оплаты пассажиры спокойно перешли на карты и другие способы расчета, сообщили в ЦРТС.

Жители Нижнего Новгорода спокойно отнеслись к отмене оплаты наличными в общественном транспорте. Об этом заявил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин на заседании Общественной палаты региона.

С 1 по 6 июля пассажиры совершили всего 467 поездок с использованием карт, приобретенных за наличные средства в торговых сетях. За этот же период общественным транспортом в Нижнем Новгороде воспользовались более 2,7 млн человек. По данным проведенных опросов, большинство пассажиров не столкнулись с трудностями после изменения правил оплаты.

Для льготных категорий граждан сохраняется возможность оформить транспортную карту и оплачивать поездки по сниженной стоимости — 15 рублей вместо 40. При необходимости оплатить проезд можно банковской картой или приобрести специальный проездной документ за наличные в торговых сетях. Также продолжается работа над возвращением оплаты по геолокации для молодых пассажиров.

Ранее сообщалось, что ночные маршруты автобусов оказались популярны у нижегородцев.