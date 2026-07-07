Нижегородцы спокойно отнеслись к отмене налички в общественном транспорте

С 1 по 6 июля пассажиры совершили всего 467 поездок с использованием карт, приобретенных за наличные средства в торговых сетях. За этот же период общественным транспортом в Нижнем Новгороде воспользовались более 2,7 млн человек. По данным проведенных опросов, большинство пассажиров не столкнулись с трудностями после изменения правил оплаты.