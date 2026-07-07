Нижегородцы спокойно отнеслись к отмене налички в общественном транспорте

Жители Нижнего Новгорода спокойно отнеслись к отмене оплаты наличными в общественном транспорте. Об этом заявил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин на заседании Общественной палаты региона.
С 1 по 6 июля пассажиры совершили всего 467 поездок с использованием карт, приобретенных за наличные средства в торговых сетях. За этот же период общественным транспортом в Нижнем Новгороде воспользовались более 2,7 млн человек. По данным проведенных опросов, большинство пассажиров не столкнулись с трудностями после изменения правил оплаты.
Для льготных категорий граждан сохраняется возможность оформить транспортную карту и оплачивать поездки по сниженной стоимости — 15 рублей вместо 40. При необходимости оплатить проезд можно банковской картой или приобрести специальный проездной документ за наличные в торговых сетях. Также продолжается работа над возвращением оплаты по геолокации для молодых пассажиров.
Ранее сообщалось, что ночные маршруты автобусов оказались популярны у нижегородцев.