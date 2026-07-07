«Как фрукт, но из крема»: за сколько продают корпусные десерты в Красноярске

«У корпусных десертов высокая себестоимость из-за использования специальных форм и премиального сырья: профессиональный шоколад, сливки, какао-масло, ягоды. Кроме того, работа с корпусом требует строго выверенной температуры глазирования и темперирования, иначе шоколад не даст хруста и потеряет стабильность при комнатной температуре. Всё это невозможно без глубоких знаний процессов и опыта — нюансов очень много. Однако цены порой действительно завышают из-за спроса, это тоже играет не последнюю роль», — объяснила Newslab кондитер из Красноярска Галина Шаравина.