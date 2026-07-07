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«Как фрукт, но из крема»: за сколько продают корпусные десерты в Красноярске

Главный гастрономический тренд этого лета — корпусные десерты — обойдется красноярским сладкоежкам от 250 до 600 рублей за штуку.

Главный гастрономический тренд этого лета — корпусные десерты — обойдется красноярским сладкоежкам от 250 до 600 рублей за штуку.

Десерты набрали популярность из-за схожести по форме и цвету с настоящими фруктами, а главное — из-за хруста шоколадной глазури, пишет «Север-пресс». В ассортименте бывают не только фрукты и ягоды (малина, вишня, манго), но и, например, попкорн, фисташка или кофейное зерно. Наполнение зависит от формы и фантазии конкретного кондитера.

В одном их таких объявлений в Красноярске мини-банан весом 50 граммов продается за 250 рублей. Более увесистое пирожное (70−90 граммов) у разных кондитеров стоит от 400 до 500 рублей. Нередко десерты продаются наборами. Например, два пирожных на шоколадном креме (ганаш монте) за 1200 рублей. Корпусные десерты также появились в меню некоторых красноярских кофеен и магазинов, цены варьируются от 250 до 400 рублей.

«У корпусных десертов высокая себестоимость из-за использования специальных форм и премиального сырья: профессиональный шоколад, сливки, какао-масло, ягоды. Кроме того, работа с корпусом требует строго выверенной температуры глазирования и темперирования, иначе шоколад не даст хруста и потеряет стабильность при комнатной температуре. Всё это невозможно без глубоких знаний процессов и опыта — нюансов очень много. Однако цены порой действительно завышают из-за спроса, это тоже играет не последнюю роль», — объяснила Newslab кондитер из Красноярска Галина Шаравина.

Ранее красноярский Роспотребнадзор делился хитростями приготовления десертов, которые не нанесут вреда фигуре.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.

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