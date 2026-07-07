В Красноярске благодаря вмешательству прокуратуры аварийный дом расселят на 11 лет раньше запланированного срока

В Красноярске жильцов аварийного дома на улице Аральской переселят до конца 2026 года. Ранее расселение было запланировано только на 2037 год. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Двухэтажный дом № 4 на улице Аральской признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2021 году. Однако жильцам предстояло ждать переселения больше 10 лет. За это время состояние здания ухудшилось. Жители за свой счет заказали повторное техническое обследование.
Эксперты установили, что износ дома превысил 80%, несущие конструкции не соответствуют требованиям безопасности, а дальнейшее проживание может угрожать жизни и здоровью людей.
Прокуратура обратилась в суд и потребовала изменить срок расселения. Суд поддержал эту позицию и признал незаконным решение администрации в части расселения дома в 2037 году.
После этого администрация Красноярска изменила сроки переселения. Теперь жителей аварийного дома должны расселить до конца 2026 года.