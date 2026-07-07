В Красноярске благодаря вмешательству прокуратуры аварийный дом расселят на 11 лет раньше запланированного срока

Двухэтажный дом № 4 на улице Аральской признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2021 году. Однако жильцам предстояло ждать переселения больше 10 лет. За это время состояние здания ухудшилось. Жители за свой счет заказали повторное техническое обследование.