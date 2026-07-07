В Воронеже у пациентки удалили пятикилограммовую опухоль яичника

По данным минздрава, пациентка около полугода назад начала жаловаться на вздутие живота. Она обратилась к медикам, сделала УЗИ органов малого таза, брюшной полости, ЭхоКГ. В результате была обнаружена опухоль, которая занимала практически все пространство брюшной полости. МРТ показала две опухоли, которые исходят из каждого яичника. Врачи допускали, что это онкологический процесс.