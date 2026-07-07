В Красноярске ищут автомобилистов, потерявших госномера

В социальных сетях стали появляться посты с выставками «потеряшек», чтобы владельцы авто смогли их найти и забрать. Например, госзнаки собрали около школы № 42 или на шиномонтажке около дома по адресу ул. 40 лет Победы, 28 в Красноярске.
Накануне, 6 июля, в Красноярске и его окрестностях прошли сильные дожди. За 12 часов в городе выпала месячная норма осадков. Дворы и дороги оказались затоплены водой, которая шла мощными потоками. Из-за стихии красноярские автомобилисты застревали в глубоких лужах, теряли регистрационные номера от своего транспорта, а у некоторых авто утонули по капот.
Помните, если вы потеряли номер, садиться за руль нельзя — за езду без номеров грозит штраф. Поищите посты о найденных номерах в соцсетях или разместите свое объявление о потере, также стоит обратится в ГИБДД.