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В Красноярске ищут автомобилистов, потерявших госномера

Где искать «потеряшки» и что делать, если номер смыло.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях стали появляться посты с выставками «потеряшек», чтобы владельцы авто смогли их найти и забрать. Например, госзнаки собрали около школы № 42 или на шиномонтажке около дома по адресу ул. 40 лет Победы, 28 в Красноярске.

Накануне, 6 июля, в Красноярске и его окрестностях прошли сильные дожди. За 12 часов в городе выпала месячная норма осадков. Дворы и дороги оказались затоплены водой, которая шла мощными потоками. Из-за стихии красноярские автомобилисты застревали в глубоких лужах, теряли регистрационные номера от своего транспорта, а у некоторых авто утонули по капот.

Помните, если вы потеряли номер, садиться за руль нельзя — за езду без номеров грозит штраф. Поищите посты о найденных номерах в соцсетях или разместите свое объявление о потере, также стоит обратится в ГИБДД.