В Красноярске ищут автомобилистов, потерявших госномера

Накануне, 6 июля, в Красноярске и его окрестностях прошли сильные дожди. За 12 часов в городе выпала месячная норма осадков. Дворы и дороги оказались затоплены водой, которая шла мощными потоками. Из-за стихии красноярские автомобилисты застревали в глубоких лужах, теряли регистрационные номера от своего транспорта, а у некоторых авто утонули по капот.