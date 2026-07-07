Заключительные аккорды 94-го сезона Оперы Донецка

«Спектакль, выбранный для завершения сезона, прошёл феерично. Радостные эмоции одолевали не только творческий состав артистов, но и зрителей. Оперетту посетили 800 зрителей — и каждый из них искренне делился своим восторгом. Отдача от зала была колоссальной», — делится впечатлением исполнитель партии Бони — Вадим Воловчук, заслуженный артист Донецкой Народной Республики.