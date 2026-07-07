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Заключительные аккорды 94-го сезона Оперы Донецка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 800 зрителей и бурные овации.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 800 зрителей и бурные овации.

Донбасс Опера завершила предъюбилейный сезон показом оперы оперетты «Королева чардаша» Имре Кальмана. Постановка театра была с восторгом встречена донецкими зрителями.

«Спектакль, выбранный для завершения сезона, прошёл феерично. Радостные эмоции одолевали не только творческий состав артистов, но и зрителей. Оперетту посетили 800 зрителей — и каждый из них искренне делился своим восторгом. Отдача от зала была колоссальной», — делится впечатлением исполнитель партии Бони — Вадим Воловчук, заслуженный артист Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщил ТГ-канал Минкультуры ДНР.

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