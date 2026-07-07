Утку с утятами выпустили из-под стражи красноярской колонии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В исправительной колонии № 6 Красноярска сотрудники помогли утке с выводком утят, случайно оказавшимся на территории режимного учреждения.
В соцсетях ГУФСИН рассказали, что семейство, предположительно, отбилось от стаи и забрело на территорию колонии. Понимая, что в таких условиях птицам может угрожать опасность, сотрудники учреждения решили помочь.
Утку и ее утят аккуратно поймали, посадили в коробку и вынесли за пределы колонии. Затем пернатое семейство доставили к берегу Енисея.
Оказавшись в привычной среде, мама вместе с малышами сразу направилась к воде.