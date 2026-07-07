СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ утвердила списки кандидатов в Госдуму: региональную группу № 22 возглавил Вячеслав Калинин

Региональная группа № 22. Главой группы назначен Вячеслав Калинин — известный общественный деятель, издатель и меценат. Калинин — депутат Саратовской областной думы с 2022 года, член Президиума Центрального Совета СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ с 2025 года, член Общественных советов при Минобороны, Следственном комитете и Росалкогольтабакконтроле, эксперт при комитетах Госдумы по обороне и по труду. Он является учредителем медиахолдинга «Ветеранские вести», кавалером медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и обладателем многочисленных ведомственных наград. В региональный список также вошли: Вадим Шаршов (Воронежская область) — председатель Совета регионального отделения партии, предприниматель, многодетный отец. Павел Плотников (Тамбовская область) — председатель Совета регионального отделения, депутат Тамбовской областной думы, кандидат физико-математических наук, доцент. Ольга Бондарева (Саратовская область) — секретарь Бюро Совета регионального отделения, член Общественного совета при Комитете по ЖКХ. Ангелина Ревина (Саратовская область) -председатель Совета регионального отделения Молодёжи СР, председатель комитета по спорту, туризму и молодёжной политике Молодёжного парламента при Саратовской областной думе.