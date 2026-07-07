Молодым красноярцам вручили премии за достижения в науке, спорте и культуре

В Красноярске вручили премии главы города молодым талантам. В этом году награды получили 50 лауреатов, которые проявили себя в образовании, культуре, спорте, общественной и научно-учебной деятельности. Знаки отличия и памятные дипломы лауреатам вручил глава Красноярска Сергей Верещагин. Более 30 лет эта премия объединяет тех, кто увлечен своим делом. Лично я, и уверен, что красноярцы меня поддержат, горжусь тем, какая яркая, творческая у нас молодёжь. Сегодня вы доказываете своим примером, что талант, помноженный на труд, способен на многое, — отметил мэр. [caption id= «attachment_370609» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Помимо официальной части, для участников подготовили творческую программу. Одной из особенностей церемонии также стали герои Красноярска, ожившие с помощью искусственного интеллекта: Василий Суриков, Лука Войно-Ясенецкий, Геннадий Юдин, Михаил Решетнёв, Леонид Киренский, Иван Ярыгин и Виктор Астафьев. [caption id= «attachment_370606» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Каждый победитель получил денежную премию в размере 70 тысяч рублей. Премия главы города молодым талантам вручается ежегодно с 1993 года красноярцам от 14 до 35 лет, которые добились заметных результатов и внесли вклад в развитие города. Напомним, что Красноярский край получит федеральные гранты на развитие студенческого волонтерства и молодежной политики.