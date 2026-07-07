В Москве установили рекорд по массовому поцелую в гастроквартале

Но главным украшением вечера стало не только стремление к рекорду, а искренний человеческий момент: один из участников решился сделать предложение своей девушке прямо на глазах у всех гостей. Девушка ответила согласием — и эта сцена вызвала бурю аплодисментов и радостных эмоций у присутствующих.