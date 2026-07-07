В Москве установили рекорд по массовому поцелую в гастроквартале

На центральной площади фудмолла собрались более ста влюблённых пар — вместе они создали по-настоящему тёплую и эмоциональную атмосферу.
Вечер стартовал в 19:00, а компанию гостям составили ведущие — актриса Надежда Сысоева и блогер Николай Безопасность (Николай Гололобов). Их участие добавило мероприятию особого колорита: ведущие поддерживали настроение, общались с участниками и помогали сохранять праздничную динамику.
Но главным украшением вечера стало не только стремление к рекорду, а искренний человеческий момент: один из участников решился сделать предложение своей девушке прямо на глазах у всех гостей. Девушка ответила согласием — и эта сцена вызвала бурю аплодисментов и радостных эмоций у присутствующих.
Интересно, что попытки собрать как можно больше пар для одновременного поцелуя уже предпринимались в других городах. Например, в июне 2023 года в нижегородском парке «Швейцария» удалось объединить 167 пар — тогда это стало заметным событием для города.
Московский рекорд получился не просто формальным достижением: он превратился в настоящий праздник любви и эмоций. Такие мероприятия напоминают, как важны простые проявления чувств — и как легко они способны объединить совершенно разных людей, подарив всем немного радости и тепла.