Сфинкс Сеня три дня провел на балконе многоэтажки в Зеленогорске

Все это время неравнодушные соседи не оставляли Сеню без внимания. Они придумывали различные способы, чтобы передать ему еду и воду — сооружали конструкции из подручных средств и забрасывали корм на балкон. Благодаря этому кот смог продержаться до возвращения хозяев.