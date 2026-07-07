Сфинкс Сеня три дня провел на балконе многоэтажки в Зеленогорске

В Зеленогорске Красноярского края местные жители три дня спасали сфинкса, который оказался запертым на балконе многоквартирного дома. Об этом сообщили в городских пабликах.
Вечером 3 июля соседи по дому на Строителей, 21А услышали отчаянный крик кота. Сфинкс сидел на балконе пятого этажа и просился домой, но в квартиру его никто не впускал. Утром животное уже сидело на подоконнике обессиленное и не подавало голоса.
Все это время неравнодушные соседи не оставляли Сеню без внимания. Они придумывали различные способы, чтобы передать ему еду и воду — сооружали конструкции из подручных средств и забрасывали корм на балкон. Благодаря этому кот смог продержаться до возвращения хозяев.
Спустя три дня и две ночи хозяйка вернулась и забрала питомца. Причиной случившегося стала невнимательность женщины — она случайно закрыла кота на балконе.
Сейчас с Сеней все хорошо. Он жив и находится в безопасности.