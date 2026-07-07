Почти 60 тысяч экспертиз продуктов провели на ростовских рынках за полгода

В сезон летних ягод и фруктов нагрузка на ветслужбу возрастает. Только плодоовощной продукции было проверено более 24 тысяч образцов. Молочная продукция прошла 8,5 тысячи экспертиз, мясо птицы, говядина, свинина и баранина — почти 12,5 тысячи. Еще 15 тысяч исследований пришлось на рыбу, гидробионты, яйцо и другие пищевые продукты.