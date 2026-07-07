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За полгода на рынках Дона провели около 60 тысяч экспертиз продукции

Об этом сообщает Правительство региона.

Специалисты государственной ветеринарной службы контролируют качество животноводческой и растительной продукции на рынках и ярмарках Ростова‑на‑Дону. За первые шесть месяцев 2026 года ветсанэксперты Донского государственного ветеринарного референтного центра (ГВРЦ) провели почти 60 тысяч экспертиз.

В городе работают пять стационарных и одна передвижная лаборатория ветеринарно‑санитарной экспертизы. Проверки проводят каждое утро — до открытия торговли. В сезон ягод и фруктов нагрузка на специалистов растёт: только плодоовощной продукции за полгода исследовали более 24 тысяч образцов.

Среди других проверенных товаров: 8,5 тысячи экспертиз молока и молочной продукции, почти 12,5 тысячи — мяса (птицы, говядины, свинины, баранины), 15 тысяч — других продуктов (рыбы, гидробионтов, яиц и пр.).

По результатам проверок выдают заключения о безопасности продукции. Покупатели вправе запросить у продавца этот документ. Товары без ветсанэкспертизы к продаже не допускают.

Ветеринарные лаборатории действуют на всей территории области, но только на официально зарегистрированных рынках и ярмарках. Специалисты советуют не приобретать продукты в несанкционированных местах торговли.