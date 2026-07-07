За полгода на рынках Дона провели около 60 тысяч экспертиз продукции

В городе работают пять стационарных и одна передвижная лаборатория ветеринарно‑санитарной экспертизы. Проверки проводят каждое утро — до открытия торговли. В сезон ягод и фруктов нагрузка на специалистов растёт: только плодоовощной продукции за полгода исследовали более 24 тысяч образцов.