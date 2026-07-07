В деревне Исады Вологодской области установили модульный медпункт

Современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) появился в деревне Исады Вологодской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«Фельдшерско-акушерский пункт оснащен всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи — новой мебелью и современным оборудованием. Корпус обеспечен пожарно-охранной сигнализацией, а для маломобильных пациентов оборудован вход с пандусом и перилами. Также проведены все коммуникации: водоснабжение, канализация, центральное отопление и вентиляция», — рассказали в ведомстве.
В планах — благоустроить прилегающую территорию. В общей сложности за 2026 год в Вологодской области намерены открыть 10 новых модульных ФАПов и 1 амбулаторию.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.