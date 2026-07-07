Россияне могут получить гранты от Росмолодежи

Росмолодежь продолжает прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Росмолодежь. Гранты». Он проводится при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Принять участие в конкурсе могут граждане России и Абхазии в возрасте от 14 до 35 лет. Победители получат возможность воплотить свои идеи в социальной, культурной, научной и экономической сферах. Конкурс охватывает 18 направлений — от организации занятости молодежи и развития малых территорий до экологического просвещения, популяризации спорта, сохранения исторической памяти и укрепления семейных ценностей. Узнать подробнее можно по ссылке.
Ранее грант на проведение фестиваля исторической реконструкции «Плацдарм Невский пятачок» выиграла Маргарита Смирнова из Санкт-Петербурга. Участники мероприятия и зрители получили возможность погрузиться в события военной истории через интерактивные форматы — реконструкции сражений, тематические экспозиции, полевые лагеря, выставки спецтехники, средств связи и медицины.
А в Вологодской области грант на организацию межрегионального творческо-образовательного форума «ТОРФ» выиграла Юлия Сабурова. Цель мероприятия — создать в регионе арт-кластер для начинающих прозаиков, поэтов, музыкантов, продюсеров, фотографов и видеографов. Идея родилась из желания объединить системное обучение и живую творческую атмосферу.
В Ивановской области Дмитрий Вагин на выигранный грант реализовал проект «Студенческий молодежный кампус добровольческих инициатив “Добро. Старт”». Он призван вовлечь учащихся колледжей и техникумов в добровольческую деятельность, помочь им сделать первый шаг в волонтерстве.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.