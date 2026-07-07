Как волгоградская филармония завершила 89-й концертный сезон?

Около 100 тысяч зрителей увидели в минувшем концертном сезоне выступления артистов Волгоградской филармонии. На концертах побывали жители Волгограда и области, москвичи, поклонники творчества исполнителей в Ульяновска, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Альметьевске, Тольятти и Саратова, где гастролировали волгоградцы.
«89-й сезон выдался богатым на музыкальные открытия, новые проекты и встречи с известными музыкантами. Надеемся, что 90-й сезон станет для любителей музыки самым ярким, полным незабываемых впечатлений и событий», — отмечает директор филармонии Михаил Ребров.
Самыми яркими проектами стали концерты, посвященные Сталинградской Победе, юбилеям советских композиторов, эстрадные и диско-ревю, концерты-спектакли, программы популярной классики и композиций известных отечественных и зарубежных рок-групп. Солисты, артисты оркестров и ансамблей «Лазоревый цветок», «Фолк-Экспресс», «Странники» и «Царица» и филармонии выступали в ДК, досуговых центрах, городских и сельских школах.
Продолжилось сотрудничество с Московской филармоний в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны». Гостями филармонии стали ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, ростовский ОРНИ «Дон», ставропольский ансамбль StavLittleBand. Специальными гостями — народная артистка РСФСР Лариса Лужина, народный артист России Рубин Абдуллин.
За яркие профессиональные достижения артистов филармонии отметили высокими наградами: стипендии правительства РФ удостоена дирижер, заслуженная артистка России Галина Иванкова, стипендии губернатора области — руководитель ансамбля «Лазоревый цветок», заслуженный артист России Геннадий Сипотенков. Первой скрипке симфонического оркестра Альберту Жмаеву вручили медаль «За значительный вклад в развитие музыкального искусства».
Филармония выиграла два гранта Минкультуры РФ для проведения II всероссийского музыкального детского фестиваля «Птица счастья» и гастрольного тура «Волжская рапсодия» ОРНИ в рамках федеральной программы «Мы — Россия».
Новый сезон откроется в сентябре и будет ознаменован двумя важными событиями: 90-летием Волгоградской филармонии и 30-летием оркестра имени Калинина.