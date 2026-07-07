В Чувашии отремонтируют участок автодороги Аликово — Ишаки

Участок трассы Аликово — Ишаки обновят в Моргаушском округе Чувашской Республики, сообщили в государственной службе региона по конкурентной политике и тарифам. Работы проведут в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ремонт предусмотрен на отрезке с 18,3 по 23,1 километр. Его намерены завершить до 31 августа следующего года. Подрядчику предстоит заменить ограждение, обустроить водосбросы, привести в порядок асфальтовое покрытие, восстановить автобусные остановки.
«Запланированные мероприятия позволят увеличить пропускную способность дороги, повысить прочность дорожного покрытия и, самое главное, обеспечить безопасное движение автотранспорта», — отметил руководитель госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Сергей Егоров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.