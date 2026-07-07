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В Ростове-на-Дону выставили на продажу ритуальный бизнес на кладбище

Интересное предложение появилось на сайте бесплатных объявлений.

На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже действующего бизнеса по оказанию ритуальных услуг в Ростове‑на‑Дону.

Предприятие располагается на Северном кладбище — крупнейшем в городе (на его территории около полумиллиона захоронений). Адрес объекта: улица Орбитальная, 12А.

В стоимость сделки — 2,6 миллиона рублей — входит: офисное помещение площадью 36 кв. м, земельный участок в собственности, действующее ИП и всё необходимое для продолжения работы.

Продавец заявляет, что бизнес окупается за три месяца, а годовой объём выручки, расходов и доходов достигает четырёх миллионов рублей. По словам владельца, поток клиентов стабилен.

Все детали можно уточнить по телефону, указанному в объявлении.