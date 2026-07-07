«Имеются вопросы декриминализации ЖКХ»

Выступление нового главы воронежского надзора получилось сравнительно кратким. Он не стал красочно описывать свой подход к работе, как господин Войнов в декабре, и сосредоточился на обозначении приоритетов работы ведомства. Первостепенной задачей господин Филипенко назвал защиту прав участников СВО. Прокурор обещал в ближайшее время встретиться с военнослужащими и членами их семей, чтобы «непосредственно вникнуть в волнующие проблемы и чаяния». Кроме того, господин Филипенко отметил, что динамично развивающаяся Воронежская область «не обходится без отдельных характерных трудностей».