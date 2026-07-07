«Имеются вопросы декриминализации ЖКХ»

Коллектив прокуратуры Воронежской области 7 июля познакомился с новым руководителем — Сергеем Филипенко, ранее служившим в Саратове. Представил его заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев, а приветствовал на Воронежской земле — лично губернатор Александр Гусев. Речь господина Филипенко получилась короче и менее яркой, нежели у его предшественника Валерия Войнова, проработавшего в Воронеже всего около полугода. Однако новый прокурор успел подчеркнуть, что у него уже возник ряд вопросов к отчетным показателям ведомственной статистики.
Сергей Филипенко родился в 1973 году в Челябинске. В 1998-м окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры — с 1997 года. С июля 2009-го трудился на посту заместителя прокурора Свердловской области, с декабря 2011-го — начальник управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе. В октябре 2016 года назначен прокурором Саратовской области, где работал до назначения в Воронеж.
Сергей Филипенко обратил внимание, что в регионе почти на четверть сократилось общее число преступлений, в том числе совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (киберпреступность), а также связанных с незаконным оборотом наркотиков. По его словам, также «имеются вопросы декриминализации жилищно-коммунального комплекса».
«Эти и иные тенденции требуют анализа, и нам предстоит разобраться с ними: что это — качественная профилактическая работа или, возможно, намеренные манипуляции со статистикой», — заявил господин Филипенко.
Выступление нового главы воронежского надзора получилось сравнительно кратким. Он не стал красочно описывать свой подход к работе, как господин Войнов в декабре, и сосредоточился на обозначении приоритетов работы ведомства. Первостепенной задачей господин Филипенко назвал защиту прав участников СВО. Прокурор обещал в ближайшее время встретиться с военнослужащими и членами их семей, чтобы «непосредственно вникнуть в волнующие проблемы и чаяния». Кроме того, господин Филипенко отметил, что динамично развивающаяся Воронежская область «не обходится без отдельных характерных трудностей».
«Поэтому в фокусе ежедневного внимания будут вопросы правомерности расходования бюджетных средств, законности проведения закупочных процедур, соблюдения прав предпринимательского сообщества и многих-многих других», — подчеркнул новый прокурор Воронежской области.
По словам Сергея Филипенко, воронежское ведомство находится на хорошем счету у Генеральной прокуратуры, и он намерен продолжить эту практику, основываясь на «фундаменте, выстроенном предыдущими руководителями». Господин Филипенко обозначил, что собирается с помощью заместителей «более детально вникнуть в насущную проблематику» и выразил надежду, что в стороне от работы прокуратуры не останутся ветераны ведомства, с которыми он готов познакомиться в кратчайшие сроки.
Первым заместителем прокурора Воронежской области сейчас является государственный советник юстиции 3 класса Дмитрий Неверов, заместителями — Антон Родвиков, Денис Сазин и Александр Черкасов. Господин Черкасов был назначен на пост около месяца назад. Ранее он работал старшим помощником по особым поручениям у Сергея Филипенко в прокуратуре Саратовской области.
Замгенпрокурора Юрий Пономарев, в свою очередь, охарактеризовал нового главу воронежской прокуратуры как «высокого профессионала, умеющего работать, знающего предметы надзора и ценящего кадры и коллектив». По мнению господина Пономарева, в новом субъекте он быстро сориентируется во всех нюансах работы, несмотря на то что у каждого региона есть «своя изюминка». Замгенпрокурора также позволил себе дать напутствие участникам встречи.
«Создание комфортных условий для жителей Воронежской области — это основная задача всех нас, здесь сидящих. Поэтому абсолютно правильно сказано: работать нужно открыто. Все силы, опыт направить на то, чтобы Воронежская земля жила в правовом поле, а для жителей были созданы действительно комфортные, безопасные условия», — сказал собравшимся Юрий Пономарев.
Губернатор Александр Гусев высказал уверенность, что господин Филипенко «сумеет себя реализовать в полной мере как руководитель на благодарной Воронежской земле», а его компетенции помогут развитию прокуратуры и становлению правопорядка. Новый руководитель же, по словам господина Гусева, «обогатится теми знаниями и навыками, которыми коллеги здесь в коллективе обладают».
«Со своей стороны хочу заверить вас, что правительство области будет максимально открыто работать с органами прокуратуры, как, собственно, и до этого у нас все происходило. У нас наработаны такие правильные, на мой взгляд, системы взаимоотношений», — обратился к руководителю надзора Александр Гусев.
Присутствовавшие на встрече главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петряшов и председатель облдумы Юрий Матузов от выступлений воздержались.
В середине июня, когда Сергей Филипенко выступал перед сенаторами Совета Федерации, он также утверждал, что намерен сосредоточиться на противодействии коррупции и контроле за исполнением бюджетного законодательства. Обсуждение его кандидатуры прошло без неожиданностей, с акцентом на региональную специфику Воронежской области, и по его итогам профильные комитеты СФ рекомендовали одобрить назначение единогласно.
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Это настоящий прокурор».