«Красное Сормово» рассматривает строительство танкеров и траулеров

Сейчас верфь строит сухогрузы RSD59, краболовы-процессоры и круизные лайнеры проекта «Карелия». В 2026 году завод планирует спустить на воду 11 судов для заказчиков. Также в 2025 году верфь вела работы по строительству судна проекта RPV8714A «Баргузин», отмечается в отчете.