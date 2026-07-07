В Пермском крае в мае почти тысяча человек получили статус безработных

При этом ситуация с вакансиями остается стабильной. К концу мая на каждые 100 свободных рабочих мест приходилось в среднем 16,6 безработного. Работодатели региона продолжили активно искать сотрудников: за месяц количество заявленных вакансий выросло на 3756 и достигло 28 526. Почти половина всех предложений о работе — 45,1% — приходится на Пермь.