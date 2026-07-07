Бензин по 199 рублей: как в Нижегородской области борются с дефицитом топлива

Бензиновый кризис в Нижегородской области, о котором предупреждали еще в июне, грянул в полную силу. В то время как власти вводят лимиты и QR-коды, водители проводят часы в очередях, а цены на отдельных АЗС бьют исторические рекорды. Что происходит на рынке топлива прямо сейчас и когда ждать облегчения — в материале портала «Живем в Нижнем».
Очереди и закрытые заправки.
Первые тревожные сигналы прозвучали в середине июня. Тогда «Татнефть» в Дзержинске ограничила продажу топлива: частникам — не более 20 литров бензина, организациям — до 200. Это произошло на фоне атак по нефтехимическим объектам Татарстана. Затем проблемы начались в сети «Движение» на севере области — там тоже закрутили гайки.
Но уже через пару дней ситуация резко ухудшилась. Фото пустых колонок и многочасовых очередей заполнили соцсети. Беда не обошла ни крупные сети, ни мелкие частные АЗС — бензина не хватало всем.
Пик кризиса пришелся на выходные 4−5 июля. В Нижнем Новгороде большая часть заправок торговала только соляркой — бензин исчез. На «Лукойле» на улице Родионова очередь растянулась на километры, то же самое творилось на заправках «Ирбис» в Афонине. Губернатор Глеб Никитин признал: в регионе — острый дефицит. В понедельник, 6 июля, 92-й и 95-й бензин снова появился на заправках крупных сетей, но очереди никуда не делись. Водители рассказывали порталу «Живем в Нижнем», что проводили в ожидании больше двух часов.
Фото: Геннадий Дьячук.
Сколько стоит бензин в Нижнем Новгороде.
Дефицит топлива тут же ударил по кошелькам. Ещё в июне на некоторых заправках литр бензина перешагнул отметку в 129 рублей. В региональном Минэнерго, однако, заверили: крупные сети вроде «Лукойла», «Газпромнефти» и «Татнефти» держат цены на прежнем уровне. А вот частные АЗС взвинтили стоимость — владельцы небольших станций сами решают, сколько брать с водителей, и подстраиваются под рыночную ситуацию. Чтобы сбить ценовой ажиотаж, власти ведут переговоры с собственниками заправок. К делу подключились ФАС и прокуратура.
По данным Росстата, с 15 по 22 июня бензин в регионе подорожал на 3,35%, а солярка — почти на 4%. Следующая неделя тоже не принесла облегчения — рост продолжился. А утром 7 июля цены обновили антирекорд: на заправке ESCO в Дзержинске литр АИ-95 продавали за 199 рублей, АИ-92 — за 139.
Как власти борются с дефицитом бензина?
В середине июня чиновники успокаивали: топлива достаточно. Однако уже в июле картина поменялась. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, поставки на заправки за неделю сократились на четверть, а желающих купить бензин стало почти больше — спрос вырос на 60−70 процентов.
В понедельник, 6 июля, проблему обсуждали на совещании с участием правительства, топливных компаний и силовиков. Итогом стали жёсткие меры. По всему региону ввели лимит — не больше 40 литров топлива в одни руки.
Кроме того, власти задумались о продаже бензина по QR-кодам: сначала систему опробуют на одной территории, а затем, если сработает, распространят на всю область.
В числе других идей — отпуск топлива в зависимости от номера машины: по четным дням предлагают продавать бензин автомобилистам с номерами на 0, 2, 4, 6, 8, по нечетным — на 1, 3, 5, 7, 9. Пока это только проект.
Фото: Геннадий Дьячук.
«Большое сокращение предложения произошло 1 и 2 июля, и в последующие дни мы пожинали плоды этого падения. В силу этого дефицита по объективным причинам возник ажиотажный спрос. Люди не виноваты, они реагировали на объективную реальность. Теперь уже наоборот повышенный спрос вызывает дефицит, потому что с 5 июля поставки нормализовались и вышли на нормальный уровень как по АЗС “Лукойла”, так и по другим компаниям. Сейчас мы видим абсолютно адекватный уровень поставок, предложения. Главная задача — синхронизировать с ним спрос. Чем и занимается», — прокомментировал Глеб Никитин.
Спокойствия на топливном рынке пока нет. Бензина по-прежнему на всех не хватает, очереди на заправках не исчезают. Нижегородцам остаётся лишь ждать и надеяться, что принятые властями меры сработают.