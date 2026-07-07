Бензин по 199 рублей: как в Нижегородской области борются с дефицитом топлива

«Большое сокращение предложения произошло 1 и 2 июля, и в последующие дни мы пожинали плоды этого падения. В силу этого дефицита по объективным причинам возник ажиотажный спрос. Люди не виноваты, они реагировали на объективную реальность. Теперь уже наоборот повышенный спрос вызывает дефицит, потому что с 5 июля поставки нормализовались и вышли на нормальный уровень как по АЗС “Лукойла”, так и по другим компаниям. Сейчас мы видим абсолютно адекватный уровень поставок, предложения. Главная задача — синхронизировать с ним спрос. Чем и занимается», — прокомментировал Глеб Никитин.