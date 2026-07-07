В Калининграде начинается суд по делу о смертельном ДТП на Южном обходе, где погиб ребёнок

По версии следствия, 14 мая в вечернее время двадцатилетний М., управляя автомобилем марки Mercedes, двигался по Южному обходу Калининграда со стороны улицы Подполковника Емельянова в сторону Московского проспекта со скоростью около 130 км/ч. На восьмом километре автодороги, нарушив ПДД, он врезался в стоящий из-за поломки Chery, где находился ребёнок.