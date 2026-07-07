Волгоградец отдал мошенникам 2 млн рублей за мечту о легком заработке

Через некоторое время «биржевой маклер» убедил его внести более крупную сумму — около 2 миллионов рублей наличными. Деньги забрали двое прибывших курьеров. Однако после этого связь с «инвесторами» оборвалась, и потерпевший понял, что его обманули.