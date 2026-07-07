Волгоградец отдал мошенникам 2 млн рублей за мечту о легком заработке

В полицию Волгограда обратился местный житель, который в начале июня 2026 года стал жертвой телефонных мошенников.
Как сообщили в региональном ГУ МВД России, аноним, назвавшийся представителем инвестиционной структуры, убедил волгоградца вложиться в биржу. Мужчина поверил, загрузил необходимые программы и начал пополнять виртуальные кошельки своими сбережениями.
Через некоторое время «биржевой маклер» убедил его внести более крупную сумму — около 2 миллионов рублей наличными. Деньги забрали двое прибывших курьеров. Однако после этого связь с «инвесторами» оборвалась, и потерпевший понял, что его обманули.
Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами установили личности курьеров. Ими оказались 20-летние жители Рязани, которых задержали. Они полностью признали вину.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Им грозит до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Правоохранители предупреждают: мошенники всегда играют на желании быстро разбогатеть. Запомните: настоящие брокеры не звонят первыми и не просят наличные. Если слышите в трубке обещания золотых гор — это повод насторожиться.