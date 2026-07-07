Удмуртские спортсмены завоевали 3 медали чемпионата мира по стрельбе

Три медали чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров, который прошел с 16 по 26 июня в немецком городе Зуль, завоевали атлеты из Удмуртской Республики, сообщили в министерстве по физической культуре и спорту региона. Такие награды способствуют достижению целей госпрограммы «Спорт России».
В общей сложности в состязаниях приняли участие более 770 спортсменов из 63 стран. Самая юная участница финала — 14-летняя Таисия Тихомирова из Ижевска — завоевала золотую медаль в олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, 50 м, три положения». Вместе с тем она выполнила норматив мастера спорта международного класса.
Еще две награды получила Евгения Падерина. Она стала серебряным призером в командных зачетах по дисциплинам «пистолет малокалиберный, 50 м» и «пистолет малокалиберный стандартный, 25 м, ограниченное время 150−20−10 секунд».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.