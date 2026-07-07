Удмуртские спортсмены завоевали 3 медали чемпионата мира по стрельбе

Три медали чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров, который прошел с 16 по 26 июня в немецком городе Зуль, завоевали атлеты из Удмуртской Республики, сообщили в министерстве по физической культуре и спорту региона. Такие награды способствуют достижению целей госпрограммы «Спорт России».