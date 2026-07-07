Волгоградская область уступила Татарстану в матче за третье место на Спартакиаде

Параллельно в этот день разворачивалась кульминация турнира — финальная битва за золото, в которой сошлись две сильнейшие сборные страны: Москвы и Московской области. Противостояние столичных гигантов оправдало все ожидания: основное время завершилось равной и упорной ничьей — 8:8. Судьба титула решалась в серии пенальти, где нервы, хладнокровие и мастерство вышли на первый план. В невероятно плотной борьбе — 12:11 — золото завоевала сборная Московской области. Этот финал по накалу и качеству игры стал настоящей витриной юношеского водного поло России.