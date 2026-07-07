Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новую концессию передают водопроводные сети Бора

Подведение итогов конкурсного отбора намечено на август.

Муниципальные сети водоснабжения и водоотведения округа Бор (Нижегородская область) планируют передать в концессию новому оператору. Инициатором выступило ООО «Региональные системы водоснабжения и водоотведения Нижегородской области» (ООО «Вода Нижнего Новгорода»). Ссоответствующее предложение размещено на электронной торговой площадке. Подведение итогов конкурсного отбора намечено на август.

Ранее, начиная с 2016 года, эксплуатацией сетей занималось АО «Борский водоканал» на условиях концессионного соглашения. В сентябре 2024 года договор был расторгнут в судебном порядке из‑за многочисленных претензий к работе концессионера. На период до подписания нового соглашения объекты переданы АО «Борский водоканал» по договору аренды.

В рамках новой концессии инвестору предстоит управлять 177 объектами вплоть до 2050 года. Обязательным условием соглашения является инвестирование 2,99 млрд рублей в обновление и техническое совершенствование инфраструктуры.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, ООО «Вода Нижнего Новгорода» зарегистрировано на территории Бора в октябре 2025 года, размер уставного капитала компании составляет 100 тысяч рублей. Организация имеет связи с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения. Руководителем предприятия является Дмитрий Назаров, который одновременно возглавляет компанию «Вода Смоленска».

Ранее нижегородская область возглавила рейтинг АСИ по развитию инженерных сетей.