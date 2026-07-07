В новую концессию передают водопроводные сети Бора

Ранее, начиная с 2016 года, эксплуатацией сетей занималось АО «Борский водоканал» на условиях концессионного соглашения. В сентябре 2024 года договор был расторгнут в судебном порядке из‑за многочисленных претензий к работе концессионера. На период до подписания нового соглашения объекты переданы АО «Борский водоканал» по договору аренды.