В новую концессию передают водопроводные сети Бора

Муниципальные сети водоснабжения и водоотведения округа Бор (Нижегородская область) планируют передать в концессию новому оператору. Инициатором выступило ООО «Региональные системы водоснабжения и водоотведения Нижегородской области» (ООО «Вода Нижнего Новгорода»). Ссоответствующее предложение размещено на электронной торговой площадке. Подведение итогов конкурсного отбора намечено на август.
Ранее, начиная с 2016 года, эксплуатацией сетей занималось АО «Борский водоканал» на условиях концессионного соглашения. В сентябре 2024 года договор был расторгнут в судебном порядке из‑за многочисленных претензий к работе концессионера. На период до подписания нового соглашения объекты переданы АО «Борский водоканал» по договору аренды.
В рамках новой концессии инвестору предстоит управлять 177 объектами вплоть до 2050 года. Обязательным условием соглашения является инвестирование 2,99 млрд рублей в обновление и техническое совершенствование инфраструктуры.
Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, ООО «Вода Нижнего Новгорода» зарегистрировано на территории Бора в октябре 2025 года, размер уставного капитала компании составляет 100 тысяч рублей. Организация имеет связи с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения. Руководителем предприятия является Дмитрий Назаров, который одновременно возглавляет компанию «Вода Смоленска».
Ранее нижегородская область возглавила рейтинг АСИ по развитию инженерных сетей.