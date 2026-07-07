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В Крыму через две недели могут снизиться цены на бензин и дизтопливо

Крючков анонсировал снижение цен на топливо в Крыму через две недели.

Источник: Комсомольская правда

Через две недели в Крыму могут снизиться цены на бензин, а также дизельное топливо. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«При поддержке президента будут приняты меры по субсидированию наших топливных компаний», — сказал он.

Советник добавил, что сейчас этим предприятиям сложно завозить бензин в Крыму. По его словам, введение субсидий позволит снизить цены на топливо для жителей. Крючков предположил, что это может произойти уже через две недели.

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