В Калининграде завели дело на поджигателей склада техники на 57 млн рублей

поджоге склада бытовой техники на улице Полтавской. Инцидент произошёл 30 октября 2025 года. Ущерб превысил 57 миллионов рублей.
В ходе расследования установили, что поджог устроили 23-летний и 25-летний местные жители. 25-летний заведующий складом и его сообщник хотели скрыть хищение техники.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога»). Одному из них также предъявлено обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Максимальное наказание по статье о поджоге — до пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в суд.
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