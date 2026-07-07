Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде завели дело на поджигателей склада техники на 57 млн рублей

Следователи ОМВД по Московскому району Калининграда завершили расследование уголовного дела о.

Источник: KaliningradToday

поджоге склада бытовой техники на улице Полтавской. Инцидент произошёл 30 октября 2025 года. Ущерб превысил 57 миллионов рублей.

В ходе расследования установили, что поджог устроили 23-летний и 25-летний местные жители. 25-летний заведующий складом и его сообщник хотели скрыть хищение техники.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога»). Одному из них также предъявлено обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Максимальное наказание по статье о поджоге — до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше