В Калининграде завели дело на поджигателей склада техники на 57 млн рублей

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога»). Одному из них также предъявлено обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Максимальное наказание по статье о поджоге — до пяти лет лишения свободы.