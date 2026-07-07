В Воронежской области работу получили более шести тысяч подростков

По ее словам, это 95 процентов всех работающих сейчас несовершеннолетних в области. Организация временной занятости подростков ведется в рамках региональной госпрограммы «Содействие занятости населения». За последние три года число участников заметно выросло: в 2026 году к программе подключились уже 277 школ против 165 годом ранее. На эти цели предусмотрено 46 миллионов рублей, к 1 июля освоено 80 процентов суммы.