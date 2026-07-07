В Воронежской области работу получили более шести тысяч подростков

В Воронежской области за первые шесть месяцев 2026 года при поддержке центров занятости трудоустроили 5738 подростков от 14 до 18 лет. Об этом на оперативном совещании у губернатора Александра Гусева сообщила министр труда и занятости населения региона Майя Мандрыкина.
По ее словам, это 95 процентов всех работающих сейчас несовершеннолетних в области. Организация временной занятости подростков ведется в рамках региональной госпрограммы «Содействие занятости населения». За последние три года число участников заметно выросло: в 2026 году к программе подключились уже 277 школ против 165 годом ранее. На эти цели предусмотрено 46 миллионов рублей, к 1 июля освоено 80 процентов суммы.
Из областного бюджета подросткам компенсируют зарплату в пределах МРОТ за две недели работы, остальную часть выплачивает работодатель. Центры занятости дополнительно предоставляют материальную помощь в размере 3726 рублей. Некоторые районы также выделяют собственное софинансирование.
Отдельное внимание уделяется подросткам в трудной жизненной ситуации и состоящим на профилактических учетах. Сейчас таких несовершеннолетних 424, план трудоустройства на 2026 год — 152 человека. Для них ведется поименная база и проводятся индивидуальные встречи, беседы и другие профориентационные мероприятия.
Майя Мандрыкина отметила и проблемные вопросы: часть работодателей не размещает вакансии официально, не готова принимать подростков или использует нелегальную занятость. Решать эти вопросы власти намерены совместно с отраслевыми ведомствами.
Среди новых направлений министр назвала проект «ПроКарьеру», «Школу работодателей» и расширение занятости подростков на предприятиях реального сектора и в НКО. Она добавила, что сейчас ведется постоянная работа по резервированию рабочих мест и переговоры с предприятиями для расширения практики трудоустройства подростков.