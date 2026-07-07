Российский банк поддержит инвестиционные проекты крупной компании

«Для ВТБ финансирование инвестиционных проектов — это вклад в развитие российской экономики и создание новых точек роста. Особенно важно поддерживать компании, которые занимают лидирующие позиции на рынке и направляют ресурсы на расширение производства, внедрение новых технологий и выпуск собственной продукции. Такие проекты создают долгосрочный эффект для промышленности, логистики, торговли и рынка труда. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с группой и готовы участвовать в реализации ее масштабных инвестиционных планов», — отметил Алексей Кушнир.