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Экспертиза причины смерти девочки в Ачинске займёт около месяца

Тело пятилетней девочки нашли на железнодорожной насыпи.

Результаты судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину гибели пятилетней девочки из Ачинска, станут известны в течение месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее вскрытие не дало ответа из-за выраженных гнилостных изменений тела.

Напомним, мать с дочерью ушли из квартиры 27 июня. Об исчезновении в полицию заявил муж женщины. Тело ребёнка нашли на железнодорожной насыпи в Ачинске. Камеры видеонаблюдения зафиксировали их в Ачинске и Красноярске. Мать объявлена в федеральный розыск как пропавшая без вести.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее мы сообщали, что похожую на разыскиваемую мать погибшей девочки видели в Томске.