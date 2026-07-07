Экспертиза причины смерти девочки в Ачинске займёт около месяца

Результаты судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину гибели пятилетней девочки из Ачинска, станут известны в течение месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее вскрытие не дало ответа из-за выраженных гнилостных изменений тела.
Напомним, мать с дочерью ушли из квартиры 27 июня. Об исчезновении в полицию заявил муж женщины. Тело ребёнка нашли на железнодорожной насыпи в Ачинске. Камеры видеонаблюдения зафиксировали их в Ачинске и Красноярске. Мать объявлена в федеральный розыск как пропавшая без вести.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее мы сообщали, что похожую на разыскиваемую мать погибшей девочки видели в Томске.