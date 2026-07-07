Экспертиза причины смерти девочки в Ачинске займёт около месяца

Напомним, мать с дочерью ушли из квартиры 27 июня. Об исчезновении в полицию заявил муж женщины. Тело ребёнка нашли на железнодорожной насыпи в Ачинске. Камеры видеонаблюдения зафиксировали их в Ачинске и Красноярске. Мать объявлена в федеральный розыск как пропавшая без вести.