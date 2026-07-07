ГД приняла закон о праве МВД утверждать перечни профессий для мигрантов

Документ был разработан и внесен в Госдуму правительством РФ.
Согласно принятому закону, МВД РФ передаются полномочия Минтруда РФ по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в России в упрощенном порядке, а также трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом РФ по заявкам регионов.
Кроме того, МВД РФ по согласованию с Минтрудом РФ получило право разрешать иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РФ, работать не только в регионе, где было выдано разрешение на работу или временное проживание, но и в других субъектах России. При этом будут учитываться экономические связи между регионами.
Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, наделение министерства внутренних дел дополнительными полномочиями в области трудовой миграции позволит усилить государственный контроль за ней. По его словам, это будет способствовать дальнейшему наведению порядка в этой сфере.