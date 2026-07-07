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ГД приняла закон о праве МВД утверждать перечни профессий для мигрантов

ГД приняла закон о передаче МВД права утверждать перечни профессий для мигрантов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о передаче МВД России полномочий Минтруда РФ по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов.

Документ был разработан и внесен в Госдуму правительством РФ.

Согласно принятому закону, МВД РФ передаются полномочия Минтруда РФ по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в России в упрощенном порядке, а также трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом РФ по заявкам регионов.

Кроме того, МВД РФ по согласованию с Минтрудом РФ получило право разрешать иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РФ, работать не только в регионе, где было выдано разрешение на работу или временное проживание, но и в других субъектах России. При этом будут учитываться экономические связи между регионами.

Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, наделение министерства внутренних дел дополнительными полномочиями в области трудовой миграции позволит усилить государственный контроль за ней. По его словам, это будет способствовать дальнейшему наведению порядка в этой сфере.

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