Когда в Палласовском районе Волгоградской области решат проблему с водой?

Восстановительные работы должны завершить до 31 декабря 2026 года.
Муниципалитет получит 26,7 млн руб. на улучшение водоснабжения.
Палласовскому району Волгоградской области выделят дополнительное финансирование из резервного фонда региона для решения проблемы с водой. Как пояснили в обладминистрации, средства пойдут на пополнение источников водоснабжения и увеличения объёма водных ресурсов на 2,64 млн м³. Такая мера позволит без перебоев снабжать питьевой водой местных жителей.
Восстановительные работы должны быть выполнены до 31 декабря 2026 года.