Когда в Палласовском районе Волгоградской области решат проблему с водой?

Палласовскому району Волгоградской области выделят дополнительное финансирование из резервного фонда региона для решения проблемы с водой. Как пояснили в обладминистрации, средства пойдут на пополнение источников водоснабжения и увеличения объёма водных ресурсов на 2,64 млн м³. Такая мера позволит без перебоев снабжать питьевой водой местных жителей.