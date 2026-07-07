В Воронеже женщине удалили 5-килограммовую опухоль яичников

В Воронеже 35-летняя женщина обратилась после того, как в течение полугода ее беспокоили вздутия живота, а потом стало сбоить сердце. Пациентка рассказала, что впервые ритм сорвался около года назад, а в последнее время приступ могло спровоцировать все что угодно: прием пищи, поход в душ, подъем по ступенькам.