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В Воронеже женщине удалили 5-килограммовую опухоль яичников

Новообразование оказалось доброкачественным, но сильно мешало жить.

В Воронеже 35-летняя женщина обратилась после того, как в течение полугода ее беспокоили вздутия живота, а потом стало сбоить сердце. Пациентка рассказала, что впервые ритм сорвался около года назад, а в последнее время приступ могло спровоцировать все что угодно: прием пищи, поход в душ, подъем по ступенькам.

Женщине провели различные исследования (УЗИ органов малого таза, брюшной полости, ЭхоКГ) и в животе обнаружили опухоль. Причем новообразование было таким огромным, что за ним даже не было видно органов. Дополнительное МРТ органов малого таза показало, что по опухоли исходит из каждого яичника.

В областном онкоцентре пациентке после дополнительных обследований назначили операцию.

— Из брюшной полости извлекли новообразование, общий вес которого составил больше пяти килограммов, гистология показала, что опухоль доброкачественная, — рассказала онколог с 40-летним стажем Лилия Воронина. — После восьми дней в стационаре женщину выписали домой в удовлетворительном состоянии.

В онкоцентре отметили, что случай запущенный. Избежать серьезных последствий помогает регулярная диспансеризация.

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