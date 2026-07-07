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Двое калининградцев пойдут под суд за поджог склада техники на 57 млн рублей

Прокурор Московского района Калининграда утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей области. Их обвиняют в поджоге склада бытовой техники на улице Полтавской. Инцидент произошёл в 2025 году. Ущерб — более 57 миллионов рублей. По версии следствия, 25-летний заведующий складом похитил технику на сумму свыше 1,7…

Источник: Янтарный край

Прокурор Московского района Калининграда утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей области. Их обвиняют в поджоге склада бытовой техники на улице Полтавской. Инцидент произошёл в 2025 году. Ущерб — более 57 миллионов рублей.

По версии следствия, 25-летний заведующий складом похитил технику на сумму свыше 1,7 миллиона рублей. Чтобы скрыть хищение, он вместе со своим знакомым поджёг склад.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога»).

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