Двое калининградцев пойдут под суд за поджог склада техники на 57 млн рублей

Прокурор Московского района Калининграда утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей области. Их обвиняют в поджоге склада бытовой техники на улице Полтавской. Инцидент произошёл в 2025 году. Ущерб — более 57 миллионов рублей. По версии следствия, 25-летний заведующий складом похитил технику на сумму свыше 1,7…