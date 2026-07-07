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В Красноярске на улице Дубровинского запретят левые повороты

Ограничение вводится на постоянной основе.

Источник: Комсомольская правда

С 28 июля в Красноярске на улице Дубровинского изменится схема движения — на участке от Коммунального моста до Карла Маркса запретят левые повороты. В городском Управлении дорог сообщили, что ограничение будет действовать на постоянной основе.

Решение приняли на основе проведенного компьютерного математического моделирования. Оно показало, исключение левых поворотов значительно повысит пропускную способность дороги. Также прогнозируется уменьшение транспортных задержек на участке и снижение аварийности.

Скоро на участке появятся новые дорожные знаки.

Тем временем в Ставрополе, как пишет «АиФ-Северный Кавказ», иностранец проник на стройку и случайно убил бочкой рабочего.