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МЧС предупреждает об усилении ветра до 32 метров в секунду в Калининградской области

В море порывы будут достигать 34 метров в секунду.

МЧС предупреждает об усилении ветра до 32 метров в секунду в Калининградской области. Информацию об этом опубликовали в канале РСЧС в MAX.

«Ожидается усиление западного, северо-западного ветра 27−32 м/с, ливни, грозы по Калининградской области начиная с 02−05 часов 8 июля 2026 года. По юго-востоку южной Балтики с 00−03 часов 8 июля 2026 года ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 30−34 м/с. Высота волн 3−5 м», — говорится в сообщении.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру «112». Во время усиления ветра не рекомендуют пользоваться личным автотранспортом, парковать машины и находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также данные о возможности и интенсивности осадков.

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