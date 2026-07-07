Спасшая ребенка в Калининграде рассказала о реакции на премию Кеосаяна

«Нет, конечно, я не знала о премии. Не ожидала. Ну, очень большое спасибо. Мне неудобно, конечно, как-то, знаете, вроде бы я этого и не заработала. Знаете, это все инстинктивно. Просто я представила своего ребенка там же, из-за этого я кинулась туда», — сказала Долгалева.